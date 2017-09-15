наверх
15.09.201705:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Помощник нардепа погорел на крупной взятке в Закарпатской области

    (обновлено: )12
    В ходе досудебного расследования по факту присвоения бюджетных средств на сумму около 2 млн грн правоохранители задокументировали преступную деятельность одного из помощников народного депутата, работающего на общественных началах.
    Помощник народного депутата погорел на крупной взятке в закарпатской области
    Прокуратура закарпатской области

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Закарпатской области при вымогательстве и получении 150 000 грн взятки разоблачен помощник народного депутата, сообщает в областная прокуратура.

    "Расследуется факт присвоения должностными лицами отдела образования одной из РГА и частным предпринимателем бюджетных средств на общую сумму около 2 млн грн, путем завышения цен при поставке угля в учреждения образования одного из районов края (ч.2 ст.364 УК Украины)", — говорится в сообщении.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Коррупция рулит, зарабатывают уже и на убытках — Корольчук

    Отмечается также, что в ходе досудебного расследования задокументировали преступную деятельность одного из помощников народного депутата, работающего на общественных началах, — вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 150 000 грн на собственный карточный счет от частного предпринимателя.

    "Указанные средства были предоставлены за влияние, давление и увольнения работников УЗЕ и следователя в указанном производстве, путем направления депутатских обращений одного из народных депутатов Украины к Нацполиции, ГПУ и Кабинету министров Украины о, якобы неправомерных действиях правоохранителей при проведении следственных действий в уголовном производстве относительно присвоения бюджетных средств", — сообщили в ведомстве.

    Прокуратурой Закарпатской области было начато уголовное производство по указанному факту предоставления неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение и пособничестве в принятии такой неправомерной выгоды (ч.2 ст.27 — ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 УК Украины).

    Прокуратура закарпатской области
    Помощник народного депутата погорел на крупной взятке в закарпатской области

    "14 сентября помощнику народного депутата Украины и частному предпринимателю объявлено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Сейчас направлено ходатайство в Ужгородский горрайосуд об избрании фигурантам меры пресечения", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

    Портфели. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Переобулись в воздухе. Политики-хамелеоны Украины, откуда они берутся?

    В ходе обысков у помощника нардепа и предпринимателя изъято удостоверение помощника народного депутата Украины, паспорта граждан Венгрии и Украины, служебное удостоверение полковника милиции, работника Кабмина, Верховной Рады, сотрудника международной полиции и различных контролирующих органов, выписанных на фамилию помощника народного депутата.

    Кроме того, изъяты денежные средства и официальные документы, подтверждающие его преступную деятельность. Из сейфа помощника нардепа также изъято около 70 тысяч долларов США.

    Проверяется причастность к получению взятки народным депутатом Украины, фамилию которого в ведомстве не указали. 

    Ранее сообщалось, что на взятке в $70 тыс задержали топ-чиновника "Укрзализныци"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Бригинец
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны