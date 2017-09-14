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    Более ста школ остаются закрытыми в ДНР и ЛНР

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (137)

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    По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, в районах, остающихся под контролем правительства Украины в Донецкой области, закрыты 25 школ.

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Более ста школ остаются закрытыми в неподконтрольных Киеву районах на востоке Украины, говорится в новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

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    "Перед началом учебного года, согласно оценкам ЮНИСЕФ, только в подконтрольных правительству районах находятся около 42 тысяч детей школьного возраста и 290 работающих учебных заведений в 15 километрах от "контактной линии", — говорится в документе.

    Отмечается, что по обе стороны линии разграничения "школы оставались закрытыми из-за влияния конфликта".

    При этом сообщается, что только в неподконтрольных районах Донецкой области более ста школ остаются закрытыми по причине разрушений, риска продолжения обстрелов и ухода населения. В районах, остающихся под контролем правительства Украины в Донецкой области, закрыты всего лишь 25 школ.

    "При том, что некоторые школы остаются закрытыми, большинство учеников могут посещать другие работающие начальные и старшие школы", — говорится в докладе.

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    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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