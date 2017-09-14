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    Общество

    Задержана группа "патриотов", которые оказались выходцами из Чечни

    (обновлено: )10310
    В погранслужбе сообщили, что правоохранители обнаружили восемь человек от 28 до 45 лет, среди которых выходцы из Северо-Кавказского региона РФ, которые действовали под прикрытием одной из патриотических организаций.
    Оружие, выявленное у задержанных патриотов
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Госпогранслужба Украины сообщила о задержании группы выходцев из Чечни и Дагестана, которые, по данным ведомства, действовали под прикрытием патриотической организации Украины.

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    По данным ведомства, накануне пограничники Азово-Черноморского регионального управления совместно с сотрудниками Нацполиции и Государственной миграционной службы в рамках уголовного дела провели обыск в одном из жилых домов в населенном пункте Чернобаевка Херсонской области.

    "В результате проведенных следственных действий правоохранители обнаружили восемь человек от 28 до 45 лет, среди которых выходцы из Северо-Кавказского региона РФ (Дагестан, Чечня), которые действовали под прикрытием одной из патриотических организаций Украины", — сообщается в четверг на сайте Госпогранслужбы.

    Как отмечает ведомство, большинство из них иностранцы и незаконно находятся на территории Украины. Правоохранители обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова, винтовки, три пистолета марки "Глок", пистолет Макарова и более 500 патронов к оружию, шесть гранат, глушители, тепловизоры, приборы ночного видения, военную форму, балаклавы и денежные средства в сумме более 36 тысяч долларов.

    На данный момент проверяется возможная причастность задержанных к совершению преступлений на территории Украины, добавили в погранслужбе.

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