Украина решила направить в Азовское море землесос и ледокол

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Кабмин на заседании поручил направить дноуглубительную технику для проведения работ в портах в акватории Азовского моря, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Ранее в Мининфраструктуры Украины заявили о необходимости немедленного проведения дноуглубительных работ в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море для поддержания навигационных габаритов портов. По данным министерства, исходя из технических паспортов подходных каналов и акваторий этих морских портов и в соответствии с анализом сезонных измерений, эксплуатационные дноуглубительные работы на данных объектах следует проводить ежегодно.

"Тринадцатого сентября 2017 года на заседании правительства было рассмотрено и принято решение о перемещении самовывозного землесоса "Меотида" и ледокола "Капитан Белоусов" из акватории Черного моря в акваторию Азовского моря. Сейчас стоит насущная необходимость перемещения вышеупомянутых судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубляющих работ в акватории Азовского моря", — цитирует пресс-служба Мининфраструктуры замглавы министерства Юрия Лавринюка. Решение было поддержано и принято Кабинетом министров.

Ранее сообщалось, что в Черном и Азовском морях массово гибнут дельфины.