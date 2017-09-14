наверх
14.09.201716:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина решила направить в Азовское море землесос и ледокол

    (обновлено: )44302
    Сообщается о необходимости перемещения землесоса и ледокола из акватории Черного моря для обеспечения проведения срочных дноуглубляющих работ в акватории Азовского моря.
    Азовское море. Архивное фото
    RIA News Борис Бабанов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Кабмин на заседании поручил направить дноуглубительную технику для проведения работ в портах в акватории Азовского моря, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

    Замерзшее Азовское море. Бердянская коса
    Facebook Tatyana Kravchenko
    Азовское море становится мертвым

    Ранее в Мининфраструктуры Украины заявили о необходимости немедленного проведения дноуглубительных работ в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море для поддержания навигационных габаритов портов. По данным министерства, исходя из технических паспортов подходных каналов и акваторий этих морских портов и в соответствии с анализом сезонных измерений, эксплуатационные дноуглубительные работы на данных объектах следует проводить ежегодно.

    "Тринадцатого сентября 2017 года на заседании правительства было рассмотрено и принято решение о перемещении самовывозного землесоса "Меотида" и ледокола "Капитан Белоусов" из акватории Черного моря в акваторию Азовского моря. Сейчас стоит насущная необходимость перемещения вышеупомянутых судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубляющих работ в акватории Азовского моря", — цитирует пресс-служба Мининфраструктуры замглавы министерства Юрия Лавринюка. Решение было поддержано и принято Кабинетом министров.

    Ранее сообщалось, что в Черном и Азовском морях массово гибнут дельфины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили обратился к Порошенко
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны