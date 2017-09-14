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    Кортеж Саакашвили попался на превышении скорости - СМИ

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (490)

    (обновлено: )28310
    По информации СМИ, кортеж экс-президента Грузии Михаила Саакашвили был остановлен патрульными за пересечение сплошной полосы и обгон в неположенном месте.
    Кортеж Михаила Саакашвили
    Скриншот видео

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Джип с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в сопровождении двух авто на трассе из Черновцов разогнался до скорости более 150 километров в час.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Через несколько километров кортеж остановил полицейский патруль, за пересечение сплошной полосы и обгон в неположенном месте, сообщает ТСН

    Разговор полицейских длился не долго, штраф не выписывали, самих нарушителей отпустили. Но кортеж манеру езды не изменил — сплошную линию пересекали еще несколько раз.

    В Черновцы Саакашвили переехал накануне вечером из Львова. Выступил на центральной площади, после чего кортеж из пяти машин на скорости под 200 километров в час направился за город. 

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.

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