Кортеж Саакашвили попался на превышении скорости - СМИ

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КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Джип с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в сопровождении двух авто на трассе из Черновцов разогнался до скорости более 150 километров в час.

Через несколько километров кортеж остановил полицейский патруль, за пересечение сплошной полосы и обгон в неположенном месте, сообщает ТСН.

Разговор полицейских длился не долго, штраф не выписывали, самих нарушителей отпустили. Но кортеж манеру езды не изменил — сплошную линию пересекали еще несколько раз.

В Черновцы Саакашвили переехал накануне вечером из Львова. Выступил на центральной площади, после чего кортеж из пяти машин на скорости под 200 километров в час направился за город.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.