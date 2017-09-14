Второй пошел: арестован участник "прорыва Саакашвили"

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Суд арестовал второго участника событий на пункте пропуска "Шегини", где в воскресенье экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили незаконно пересек границу Украины, сообщил в четверг советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Накануне один из районных судов Львова арестовал на два месяца Александра Бурцева, который был одним из участников событий на украинско-польской границе. Мужчине предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, его обвиняют в незаконной переправке лиц через госграницу, угрозах сотруднику правоохранительных органов и нарушении общественного порядка.

"Второму фигуранту дела, еще одному из активных участников жестокого нападения на правоохранителей и пограничников, во время событий 10 сентября на КПП "Шегини", суд назначил меру пресечения — два месяца ареста с альтернативой внесения залога. Продолжение следует", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Зорян Шкиряк/Facebook, 14 сентября 2017

Украинская полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини". В связи с прорывом через границу возбуждено уголовное дело по пяти статьям.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.