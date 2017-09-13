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    Общество

    Начальника управления Госполиции охраны задержали за поборы

    (обновлено: )16
    В полиции охраны задержан начальник отдела за взятки талонами на бензин
    Генеральная прокуратура Украины

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Задержан заместитель начальника управления логистики — начальник отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Украины Национальной полиции, который требовал и получал ежемесячно "дань" в виде талонов на топливо от подчиненных работников региональных управлений ДПО ЧП Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

    "Задержание проведено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти)", — говорится в сообщении.

    Генеральная прокуратура Украины
    В полиции охраны задержан начальник отдела за взятки талонами на бензин

    Сообщается, что начальник отдела Департамента полиции охраны ежемесячно требовал и получал от работников различных региональных подразделений полиции неправомерную выгоду в виде талонов на горючее, за невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке горючего.

    Продолжаются обыски в административных помещениях Департамента полиции охраны Украины и восьми областных ее управлениях (Закарпатской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Кировоградской областях), по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Фамилия задержанного не сообщается.

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