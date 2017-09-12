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    Общество

    Минкульт просит силовиков защитить Львовский форум издателей от радикалов

    (обновлено: )15011
    В Министерстве культуры считают, что Форум издателей, который стартует во Львове в среду, 13 сентября, требует пристальной охраны. На Форум приедут 50 авторов из 25 стран мира. В Минкульте опасаются действий радикально настроенных активистов.
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Министерство культуры обратилось к правоохранителям с просьбой не допустить во время Форума издателей во Львове инцидентов, которые могут угрожать жизни и безопасности участников и посетителей мероприятия.

    Ведомство выражает обеспокоенность официальным заявлением Форума издателей об угрозах со стороны представителей радикальных организаций.

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    "Ознакомившись с обнародованным письмом этих общественных объединений, мы пришли к выводу, что организаторы и участники Форума имеют основания беспокоиться о безопасности этого мероприятия, о собственном здоровье и здоровье посетителей — взрослых и особенно маленьких", — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

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    "Мы не можем стоять в стороне, когда на культурно-художественную и общественную платформу национального значения, пространство открытого общения и творческого многоголосия, которым является Форум издателей, пытаются влиять силы, которые, настаивая на своих убеждениях, опрометчиво (хуже, если целенаправленно) применяют инструмент запугивания", — добавили в ведомстве.

    В Минкультуры считают, что Форум издателей сейчас требует пристальной охраны. Поэтому ведомство обратилось в органы правопорядка и безопасности с просьбой принять все меры для недопущения во время Форума инцидентов, которые могут угрожать жизни и безопасности участников и посетителей.

    Как известно, из-за угрозы правых организаций на Форуме издателей не будут представлять детскую книгу.

    Ранее сообщалось, что Львовский Форум издателей из-за угроз представителей праворадикальных организаций отменил презентацию книги Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы", которая должна была состояться 15 сентября. 

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