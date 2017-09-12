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    Общество

    МВД создает новые подразделения Нацгвардии в Одесской области

    (обновлено: )4101
    Усиление в Одесской области связано с тем, что этот регион - особый, это связано в первую очередь с границей с Приднестровьем и курортным сезоном. Только в этом году здесь было около 5 миллионов отдыхающих.
    Вручение новых автомобилей сотрудникам областных подразделений полиции Одесской области
    УНИАН

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Новые подразделения Национальной гвардии будут созданы в Измаильском и Болградском районах Одесской области для обеспечения общественной безопасности, сообщается во вторник на сайте министерства внутренних дел Украины.

    Пистолет
    RIA News
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    "Одесский регион — особый, это связано в первую очередь с границей с Приднестровьем и курортным сезоном. Только в этом году здесь было около 5 миллионов отдыхающих. Сегодня правоохранительные подразделения работают в штатном режиме и активно привлекаются к обеспечению общественной безопасности, особенно во время массовых мероприятий, в Одесском регионе", — приводятся на сайте слова заместителя главы МВД Сергея Ярового.

    Он отметил, что ведомство постоянно проводит мониторинг мест массового скопления людей, чтобы усиливать меры безопасности дополнительными подразделениями Нацгвардии, Нацполиции и патрульной полиции.

    С понедельника планируется инспектирование войск и проверка готовности по привлечению к стратегическим учениям, отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы избили известную активистку Алину Радченко, известную как Подолянка.

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