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12.09.201718:42
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    Общество

    "Укрзализныця" намерена сама определять цену пассажирских премиум-перевозок

    (обновлено: )14
    И.о. председателя "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что вопрос относительно либерализации тарифов на пассажирские перевозки в несоциальном сегменте поднят на уровне Кабмина.
    Железнодорожный вокзал г. Киев
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" хочет сама устанавливать стоимость пассажирских перевозок в премиум сегменте.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сообщил и.о. председателя "Укрзализныци" Евгений Кравцов на презентации стратегии развития предприятия до 2021 года.

    Сейчас тарифы устанавливает Министерство инфраструктуры Украины.

    "Мы подняли вопрос на уровне Кабмина относительно либерализации тарифов на пассажирские перевозки в несоциальном сегменте. Мы как перевозчик должны иметь возможность объективно устанавливать стоимость пассажирских перевозок для наиболее премиальных сегментов – СВ, и несоциально значимых, таких как купе и первый класс "Интерсити". Мы планируем вычленить в текущем году премиальное направление, так называемый первый класс пассажирских поездов и просить вводить на него нерегулируемый тариф для того, чтобы мы могли показать качество перевозок", — цитирует УНИАН Кравцова.

    Ранее Кравцов сообщал,что с 3 сентября билеты на поезд Киев-Варшава подешевеет с 2441 гривны до 1340 гривен.
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