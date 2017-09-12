"Укрзализныця" намерена сама определять цену пассажирских премиум-перевозок

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" хочет сама устанавливать стоимость пассажирских перевозок в премиум сегменте.

Об этом сообщил и.о. председателя "Укрзализныци" Евгений Кравцов на презентации стратегии развития предприятия до 2021 года.

Сейчас тарифы устанавливает Министерство инфраструктуры Украины.





"Мы подняли вопрос на уровне Кабмина относительно либерализации тарифов на пассажирские перевозки в несоциальном сегменте. Мы как перевозчик должны иметь возможность объективно устанавливать стоимость пассажирских перевозок для наиболее премиальных сегментов – СВ, и несоциально значимых, таких как купе и первый класс "Интерсити". Мы планируем вычленить в текущем году премиальное направление, так называемый первый класс пассажирских поездов и просить вводить на него нерегулируемый тариф для того, чтобы мы могли показать качество перевозок", — цитирует УНИАН Кравцова.



