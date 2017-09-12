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    "Баба Яга всегда против". Крым ответил ЕС на критику выборов

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    По мнению Сергея Аксенова, кто хочет узнать правду, может пообщаться с крымчанами и сопоставить, "насколько реальность соответствует мифам западной пропаганды".
    Сергей Аксенов
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Европейский союз, отказываясь признавать выборы в Крыму, ведет себя по принципу "Баба Яга против!".

    Ранее в ЕС заявили, что не признают проведение выборов на полуострове, так как остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

    "У них "Баба Яга всегда против". Это естественная позиция парламентариев, вообще должностных лиц ЕС. У них это будет продолжаться… Ничего нового тут не скажу, маразм крепчает. Меня уже давно ничего не удивляет", — сказал Аксенов РИА Новости.

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    По его мнению, тот, кто хочет узнать правду, может приехать в Крым, пообщаться с крымчанами и сопоставить, насколько реальность соответствует мифам западной пропаганды. "Нам скрывать нечего. А пытаться доказать что-то людям, которые сами эти мифы создают и продвигают, бесполезно. Как говорят в России, собака лает – ветер носит, а караван идет", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

    Сергей Аксенов/Facebook, 12 сентября 2017

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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