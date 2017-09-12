В Украине сузят полосы автомобильного движения

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает проект по уменьшению ширины полосы движения в городах, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Как стало известно, в проекте государственной строительной нормы "Сооружения транспорта. Улицы и дороги населенных пунктов" ширина полосы движения в городах предусмотрена на уровне 3,0 м, жилых улиц и проездов — 2,75 м, а магистральных дорог в крупных городах — 3,5 м.

Сейчас же ширина проезжей части составляет 3,75 м — для I и II категорий дороги, 3,50 м — для III, 3,0 м — для IV, а для V категории — 4,5 м без разделения ее на полосы движения.

В населенных пунктах, где действует ограничение скорости до 60 км/ч разрешается сужать ширину полосы движения до 3,25 м с установлением дорожных знаков.

Также "Укравтодор" рассматривает вопрос уменьшения скорости движения при въезде в населенные пункты с помощью средств ее принудительного снижения, например шиканов — последовательности тесных извилистых поворотов на проезжей части, которые используются на городских улицах для целенаправленного замедления авто.

"Укравтодор" констатировал, что ежегодно в Украине совершается 180 000 дорожно-транспортных происшествий. В них погибает до 5 тысяч человек, а травмируются — около 30 тысяч. До 80% таких происшествия происходит в населенных пунктах.