Во вторник в Украине жара и ливни с грозами

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, в Украине будет жарко, температура местами достигнет 32 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр.

На большей части территории страны синоптики обещают теплую погоду, только в западных областях пройдут грозовые дожди.

На севере преимущественно без осадков. Температура воздуха днем ​​27-29 градусов тепла.

На востоке Украины также тепло и облачно, температура воздуха днем ​​27-30 градусов тепла.

В центральной части синоптики также прогнозируют теплую погоду во вторник, только в Винницкой и Хмельницкой областях пройдут дожди с грозами. Температура днем до 32 градусов.

На юге будет сухо, воздух прогреется до 32 градусов выше нуля.

В западной части — дожди с грозами, температура днем ​​20-23 градусов.

Напомним, к середине сентября в Украину вернулась теплая погода.