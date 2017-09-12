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    Общество

    Во вторник в Украине жара и ливни с грозами

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    Во вторник в Украине будет теплая и в основном сухая погода. Воздух прогреется местами до 32 градусов. Лишь на западе синоптики обещают дожди с грозами.
    Осень в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, в Украине будет жарко, температура местами достигнет 32 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр.

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    На большей части территории страны синоптики обещают теплую погоду, только в западных областях пройдут грозовые дожди.

    На севере преимущественно без осадков. Температура воздуха днем ​​27-29 градусов тепла.

    На востоке Украины также тепло и облачно, температура воздуха днем ​​27-30 градусов тепла.

    В центральной части синоптики также прогнозируют теплую погоду во вторник, только в Винницкой и Хмельницкой областях пройдут дожди с грозами. Температура днем до 32 градусов.

    На юге будет сухо, воздух прогреется до 32 градусов выше нуля.

    В западной части — дожди с грозами, температура днем ​​20-23 градусов.

    Напомним, к середине сентября в Украину вернулась теплая погода.

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