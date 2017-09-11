Украинцы стали намного чаще ездить в Россию - МЭРТ

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В течение первого полугодия число украинских туристов в Российскую Федерацию возросло на 56,1%, и на 45,4% сократилось количество выехавших в Польшу.

Такие данные Госпогранслужбы опубликованы на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Так было зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Польшу выехало 4,341 млн, что на 45,4% меньше против первого полугодия 2016 года.

На третьем месте оказалась Венгрия — 1,447 млн, что на 6,7% больше прошлогоднего показателя за этот срок.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию. Лутковская добавила, что тот, кто едет в Россию должен осознавать риски.