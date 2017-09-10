Погранслужба обратится в прокуратуру из-за пересечения границы Саакашвили

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили и его сторонниками, сообщил в воскресенье помощник главы ведомства Олег Слободян.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Саакашвили

Ранее погранслужба заявила о прорыве и массовом незаконном нарушении границы в КПП "Шегини", через который прошел бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Саакашвили и его сторонники.

"Здесь есть целый ряд нарушений. Сейчас наша задача зафиксировать все эти нарушения по горячим следам и передать их в прокуратуру… Это незаконный прорыв на режимный объект, нарушение международных соглашений с польской стороной, незаконное пересечение государственной границы, а также это нанесение телесных повреждений сотрудникам пограничной службы", — цитирует Слободяна издание "Украинская правда".

Он уточнил, что на то, чтобы передать материалы в прокуратуру "уйдет некоторое время". Слободян также сообщил, что материалы будут касаться не только Саакашвили, а всех, кто пересек границу, в том числе депутатов.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.