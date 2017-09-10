В Погранслужбе резко отреагировали на пересечение границы Саакашвили

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии агентству УНИАН.

"Толпа, среди которых были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска" Шегини" с тыловой стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины", — цитирует Слободяна агентство.

"Он (Саакашвили) вместе с группой лиц, сопровождавших его, незаконно пересекли границу, потому что никакого погранично-таможенного оформления они не проходили", — добавил Слободян.

По его словам, правовая оценка этим действиям будет дана позже. "Сейчас нужно все четко определить", — отметил помощник главы украинской пограничной службы.