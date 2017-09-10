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    Общество

    В Погранслужбе резко отреагировали на пересечение границы Саакашвили

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (384)

    (обновлено: )151293
    Как отметили в Погранслужбе, Михаил Саакашвили вместе с группой лиц, сопровождавших его, незаконно пересекли границу, потому что никакого погранично-таможенного оформления они не проходили.
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии агентству УНИАН.

    Прорыв сторонниками Саакашвили границы
    Скриншот видео
    Прорыв сторонниками Саакашвили границы. Первые кадры

    "Толпа, среди которых были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска" Шегини" с тыловой стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины", — цитирует Слободяна агентство.

    "Он (Саакашвили) вместе с группой лиц, сопровождавших его, незаконно пересекли границу, потому что никакого погранично-таможенного оформления они не проходили", — добавил Слободян.

    По его словам, правовая оценка этим действиям будет дана позже. "Сейчас нужно все четко определить", — отметил помощник главы украинской пограничной службы.

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