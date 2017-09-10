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    Общество

    Пограничники не пускают никого через КПП, где находится Саакашвили

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    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (377)

    (обновлено: )38920
    К очереди из автомобилей вышел офицер польской погранслужбы и заявил, что украинская сторона никого не принимает ни автомобилей и попросил всех воспользоваться другими, соседними пунктами пропуска.
    Ситуация на пункте пропуска, где находится Саакашвили
    strana.ua

    КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Польские пограничники просят граждан не пользоваться пунктом пропуска Медыка, где находится стремящийся попасть в Украину экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    strana.ua
    Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили

    Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поезд из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому Саакашвили пришлось добираться до пункта пропуска Медыка на автобусе.

    К очереди вышел офицер польской погранслужбы и заявил, что "украинская сторона не принимает ни автомобилей, ни людей".

    "Прошу вас воспользоваться другими, соседними пунктами пропуска", — сказал он.

    Это вызвало негодование людей в очереди, но пограничник велел им сесть в машины и ждать внутри или уезжать.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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