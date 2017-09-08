Владельцы авто с еврономерами открестились от договоров с властью

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Организация "АвтоЕвроСила", представители владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, заявили, что у них нет никаких договоренностей с властью.

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Об этом сказано в сообщении на странице организации в Facebook.

Активисты назвали "фейком" заявление главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народного депутата от Блока Петра Порошенко Нины Южаниной о том, что БПП подписал с ними меморандум о взаимопонимании, включающий обязательства для двух сторон.

Ранее сопредседатель организации "АвтоЕвроСила" Александр Чернявский заявил о завершении протеста возле Верховной Рады в четверг, 7 сентября. Перед этим правоохранители силой оттеснили участников акции протеста от стен парламента.