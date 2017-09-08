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    Пришлось укоротить мачту: украинское судно миновало арку Керченского моста

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (175)

    (обновлено: )29420
    Зная о габаритных ограничениях при проходе через Керченский пролив, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что позволило ему благополучно пройти под сооружением.
    Через Керченский мост прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту
    Фото со страницы: ГП "Мариупольский морской торговый порт" в facebook

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Первое судно из Мариупольского порта миновало арку Керченского моста. Об этом говорится на странице порта в Facebook.

    Фото со страницы: ГП "Мариупольский морской торговый порт" в facebook
    Через Керченский мост прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту.

    Этим судном стал "Копан". Однако ее владельцам пришлось укоротить мачту, чтобы судно беспрепятственно прошло под аркой.

    "Загрузившись в Мариупольском порту 14,5 тыс. тонн чугуна, оно направилось в Италию. Зная о габаритных ограничениях при проходе через Керченский пролив в связи со строительством моста, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что позволило ему благополучно пройти под сооружением", – говорится в сообщении.

    Смотрите также: Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

    Напомним, в конце августа сообщалось, что железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом 6 тысяч тонн поднята до проектной высоты 35 метров над уровнем воды.

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