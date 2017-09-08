Пришлось укоротить мачту: украинское судно миновало арку Керченского моста

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Первое судно из Мариупольского порта миновало арку Керченского моста. Об этом говорится на странице порта в Facebook.

Фото со страницы: ГП "Мариупольский морской торговый порт" в facebook Через Керченский мост прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту.

Этим судном стал "Копан". Однако ее владельцам пришлось укоротить мачту, чтобы судно беспрепятственно прошло под аркой.

"Загрузившись в Мариупольском порту 14,5 тыс. тонн чугуна, оно направилось в Италию. Зная о габаритных ограничениях при проходе через Керченский пролив в связи со строительством моста, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что позволило ему благополучно пройти под сооружением", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

Напомним, в конце августа сообщалось, что железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом 6 тысяч тонн поднята до проектной высоты 35 метров над уровнем воды.