В Украину возвращается тепло

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. После осеннего похолодания в Украине вновь ожидается теплая погода, которая, как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, продержится до середины следующей недели.

По данным синоптиков, местами воздух прогреется до 30°.

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"После резкого похолодания и дождей в самое ближайшее время погода заметно улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду в течение всей недели. В результате интенсивного прогрева воздуха термометры поднимутся до 30°, а в южных регионах страны даже выше", — говорится в сообщении.

В пятницу, 8 сентября, в Украине осадки ожидаются лишь на Левобережье, на остальной территории старны — без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Киеве также без осадков, температура ночью 9-11°, днем 18-20°.

Напомним, на днях в Карпатах выпал снег.