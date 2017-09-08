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    Общество

    В Днепре прокурор попался на крупной взятке

    (обновлено: )20
    Прокурор местной прокуратуры вымогал и получил взятку в размере 25 000 долларов от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Днепре во время получения $25 000 взятки был задержан прокурор местной прокуратуры №1, сообщает прокуратура Днепропетровской области. 

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    Отмечается, что прокурор вымогал и получил взятку от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество. 

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    На данный момент решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении в совершении указанного уголовного преступления по ч. 3 ст 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и об избрании меры пресечения.

    Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

    Ранее сообщалось, что начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, после выхода из СИЗО продолжает исполнять свои должностные обязанности. 

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