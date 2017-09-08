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    Общество

    Протесты водителей могут стать вторым "Автомайданом" - эксперт

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (25)

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    Гендиректор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что какая-то из действующих партий может использовать "АвтоЕвросилу" на будущих выборах.
    Протест владельцев авто на еврономерах возле Верховной Рады, 7 сентября 2017
    hromadske.ua

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Сопредседатель организации "АвтоЕвроСила" Александр Чернявский заявил о завершении протеста возле Верховной Рады в четверг, 7 сентября. Перед этим правоохранители силой оттеснили участников акции протеста от стен парламента.

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    В Киеве владельцы автомобилей на иностранных номерах 6 сентября проводили акцию "За доступную растаможку каждому украинцу". Протестующие требовали, чтобы растаможка авто была доступной для всех, а уже ввезенные автомобили на еврономерах были легализованы.

    Отметим, инициативная группа владельцев авто на еврономерах отказалась подписывать документ об урегулировании ситуации с нерастаможенными автомобилями. Урегулировать ситуацию подписанием такой компромиссной декларации предлагала митингующим председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

    О том, может ли движение "АвтоЕвроСила" перерасти во что-то большее, высказался в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

    "Скорее всего, мы в скором будущем увидим гражданское объединение. Потому что пока в Украине гражданским объединениям доверяют больше, чем партиям. Другой вопрос, что кто-то их может использовать на будущих выборах из действующих партий. Тем более, что, судя по всему, они люди организованные, порядок существует. И то, как они разошлись, тоже говорит о том, что там порядок определенный есть. То есть все управляемо. И на будущее из все этой истории может появиться "Автомайдан-2"", — отметил эксперт.

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