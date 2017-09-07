В Одессе изъяли "общак вора в законе" на миллион долларов

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов с утра четверга проводят спецоперацию в Одессе, в ходе которой была изъята крупная сумма из "общака вора в законе".

"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" — 1,069 млн $, 90 000 €, 500 000 грн", — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в микроблоге в Twitter.

Арсен Аваков/Twitter, 7 сентября 2017

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что спецмероприятия в Одесской области продолжаются.

В конце августа глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что за последние семь месяцев Россия направила в Украину 29 "воров в законе" с целью дестабилизации ситуации в стране. Он, в частности, отметил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".