наверх
07.09.201721:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одессе изъяли "общак вора в законе" на миллион долларов

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (37)

    (обновлено: )15603
    Об изъятии крупной суммы "общака" в Одессе сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, изъяты более 1 млн долларов, 90 тыс. евро и 500 тыс. гривен.
    Общак вора в законе на миллион долларов, изъятый в Одессе, 7 сентября 2017
    Арсен Аваков/Twitter

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов с утра четверга проводят спецоперацию в Одессе, в ходе которой была изъята крупная сумма из "общака вора в законе".

    "В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" — 1,069 млн $, 90 000 €, 500 000 грн", — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в микроблоге в Twitter.

    Арсен Аваков/Twitter, 7 сентября 2017

    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что спецмероприятия в Одесской области продолжаются.

    В конце августа глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что за последние семь месяцев Россия направила в Украину 29 "воров в законе" с целью дестабилизации ситуации в стране. Он, в частности, отметил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг ООН
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия