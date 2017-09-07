Аксенов прокомментировал желание Украины закрыть пункт пропуска в Крым

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Стремление Киева сократить количество пунктов пропуска между Украиной и Крымом вызвано желанием перекрыть каналы поступления объективной информации о происходящих изменениях в российском Крыму, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Мотив действий Киева понятен – это страх. Они панически боятся правды. Поэтому стараются изолировать народ от любых объективных источников информации и, в конечном счете, от объективной реальности. Люди, которые к нам приезжают и видят ситуацию своими глазами, перестают верить пропаганде и начинают задавать неудобные для власти вопросы", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма обратил внимание, что сокращение числа пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. "То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан. Мы со своей стороны не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины. Если люди едут с добрыми намерениями – милости просим", — написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что представительство президента в Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух.