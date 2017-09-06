Скандал в школе Ужгорода: первоклассницу из Донецка травят за "собачий язык"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Первоклассницу из Донецка, переехавшую с родителями в Ужгород в 2014 году, травили за русский язык, у родителей требовали деньги и "настойчиво заставляли перейти в другую школу", пишет блогер Андрей Шокотко на своей странице в Facebook.

"Они приехали в Ужгород в 2014 году, дочку отвели в государственный садик через дорогу, а садик оказался НВК "Престиж", где есть и школа, в которой учатся дети местной "элитки" — судьи, прокурорские, ну и те, кто хочет соответствовать", — пишет Шокотко.

В 2017 году ребенок пошел в первый класс в эту школу. В начале учебного года родителям объявили о необходимости сдать деньги на ремонт и мебель.

"Им (родителям — Ред.) объявили, что нужно сдать 2 500 гривен (100 долларов) на ремонт и мебель — всего 97 000 гривен с одного класса. Это только на ремонт, а на тетрадки и все остальное еще по 400 гривен. Переселенцы отказались, сославшись на закон — ремонт и мебель обеспечивает государство, никаких обязательных не оговоренных в законе платежей быть не может, ведь это коррупция, вымогательство, уголовщина. (…) То есть, 100 баксов — цена толерантности. Заплатил — и всё в порядке. Не заплатил — полилось дерьмо рекой. Началась настоящая травля", — говорится в сообщении.

Переселенцам заявили, что они разговаривают на неправильном языке — "псячьей мове" (собачьем языке).

"Что они сепаратисты, что не нужно было им приезжать и "пить кровь" местных. Члены родительского комитета требовали, чтобы переселенцы объяснили ребенку — по этому ковру в классе не ходи, на этот диван не садись, ведь твои папа и мама за них не проплатили. Настойчиво заставляли переводиться в другую школу. Всё это есть на записях", — добавил блогер.

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По его словам, на родительское собрание отец девочки пришел с адвокатом Дмитрием Коробко. Сначала разъяренные местные родители пытались выгнать адвоката, а затем и отца.

"Естественно, эта быдло-свора своего добилась, никто не поведет первоклассницу в школу, где ее родителям заявляют, что они говорят на собачьем языке и унижают за то, что семья была вынуждена покинуть свой дом и бежать в другой город", — написал Шокотко.

Запись, обнародованная блогером, доступна по ссылке.

Andrey Shokotko/Facebook, 5 cентября 2017

Andrey Shokotko/Facebook, 5 cентября 2017

В Украине стартовала реформа образования. В первый пленарный день новой сессии депутаты Рады приняли во втором чтении закон "Об образовании" (№3491-д). Документ поддержал президент Петр Порошенко, заявив, что новая школа открывает двери для "нового поколения украинцев – компетентных, патриотических, открытых миру".