В трех городах Украины появится новый вид полиции

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Новый вид полиции может в скором времени появиться в Украине. Сейчас соответствующий законопроект уже дорабатывается на законодательном уровне. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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По его словам, в Украине ведется разработка идеи создания туристической полиции. Она будет работать в Киеве, Одессе и Львове. При этом инициатива исходила от одесситов, которые выдвинули такое предложение после серии преступлений в отношении иностранных граждан, произошедших во время курортного сезона.

"Идеология проекта в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция работала на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие. Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств. Это лицо страны, лицо города", — указал он.

Головин уверен, что устраняя преступность в главных туристических городах Украины, такая полиция будет значительно повышать их привлекательность для иностранцев. Как пример он привел запуск велопатрулей в Одессе, что снизило преступность на 60%.

Напомним, в Святошинском районе Киева на улице Зодчих группа мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напала на наряд патрульной полиции, разбив служебное авто.