Стало известно о местонахождении осужденного в России украинца Клыха

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Украинец Станислав Клых, осужденный в России, проходит лечение в психиатрическом учреждении в Магнитогорске, заявила во вторник пресс-служба омбудсмена Украины со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Ранее омбудсмен РФ по просьбе украинской коллеги Валерии Лутковской запросила Федеральную службу исполнения наказаний о местонахождении и состоянии здоровья Клыха.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на 4 сентября 2017 Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний" России в Магнитогорске", — говорится в сообщении.

Офис украинского омбудсмена со ссылкой на Москалькову также сообщил, что Клых госпитализирован по собственному письменному согласию. Кроме того, ввиду улучшения его состояния в ближайшее время ожидается его выписка из стационара.

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ в среду оставил в силе приговор двум украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.