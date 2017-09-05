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    Общество

    Стало известно о местонахождении осужденного в России украинца Клыха

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    По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на 4 сентября Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы в Магнитогорске.
    Украинец Станислав Клых. Архивное фото
    Радио Свобода

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Украинец Станислав Клых, осужденный в России, проходит лечение в психиатрическом учреждении в Магнитогорске, заявила во вторник пресс-служба омбудсмена Украины со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

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    Ранее омбудсмен РФ по просьбе украинской коллеги Валерии Лутковской запросила Федеральную службу исполнения наказаний о местонахождении и состоянии здоровья Клыха.

    "Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на 4 сентября 2017 Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний" России в Магнитогорске", — говорится в сообщении.

    Офис украинского омбудсмена со ссылкой на Москалькову также сообщил, что Клых госпитализирован по собственному письменному согласию. Кроме того, ввиду улучшения его состояния в ближайшее время ожидается его выписка из стационара.

    Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ в среду оставил в силе приговор двум украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

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