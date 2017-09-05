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    Общество

    Шарий прокомментировал задержание в Киеве своей помощницы

    (обновлено: )548160
    Как отметил известный блогер Анатолий Шарий, ни в работе его помощницы, которую ранее задержали сотрудники СБУ, ни в его блогах нет ничего, что бы противоречило законам Украины.
    Анатолий Шарий
    Facebook Анатолия Шария

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Блогер Анатолий Шарий заявил, что вывезет в Евросоюз свою помощницу, которую ранее в Киеве задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из интернет-изданий. Позднее в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы "пригласили для предоставления официальных объяснений помощницу одного из пророссийских пропагандистов, которая сотрудничает с ним на постоянной основе".

    "По данным СБУ, она за "гонорары" снимает видеосюжеты, которые в дальнейшем используются пропагандистом для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб. Сотрудники СБУ уведомили ее о недопустимости проведения возможной противоправной деятельности в ущерб безопасности Украины и объявили официальное предостережение. После завершения беседы женщину освободили", — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

    Пост СБУ в Facebook

    "Я вывожу этого человека в Евросоюз, устраиваю пресс-конференцию… Вы знаете, у меня хватит финансовых возможностей для того, чтобы ввезти еще 10 человек, которые были свидетелями того, что вы исполнили, того как вы тасовали этого человека в машину. Так вот я вывожу этих всех людей, и они свидетельствуют о том, что вы исполнили", — заявил Шарий.

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    Как отметил известный блогер, "это будет громко, остро и, в конце концов, больно". Он также подчеркнул, что в работе помощницы, ни в его блогах нет ничего, что бы противоречило законам Украины.

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