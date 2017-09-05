Названы города Украины с самым грязным воздухом

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В рейтинге городов Украины с самым грязным воздухом лидируют Днепр, Каменское (бывший Днепродзержинск) и Одесса, сообщает портал "Слово и дело".

На первом месте по уровню загрязненности воздуха стоит Днепр. Уровень формальдегида здесь превышает допустимую концентрацию в 4,3 раза, а диоксида азота – почти втрое. Также в воздухе Днепра полно пыли – ее концентрация в 2,4 раза выше допустимой.

На втором месте — Каменское (бывший Днепродзержинск). Здесь в воздухе содержится формальдегид, фенол, аммиак, угарный газ и пыль. Причем по формальдегиду показатель выше допустимого в 2,7 раза, а по фенолу – вдвое, и только угарный газ колеблется на предельно допустимом уровне.

Одесса в этом рейтинге на третьем месте. Помимо формальдегида (в 3,7 раза выше допустимого уровня), в воздухе содержится сажа, фенол и фтороводород, который при взаимодействии с водой образует плавиковую кислоту, разъедающую стекло.

По данным исследования, больше всего воздух в украинских городах загрязняет формальдегид. В 14 городах страны уровень формальдегида выше допустимого в 2,7-4,3 раза. Связано это с тем, что формальдегид побочно вырабатывается многими производствами. Вещество очень активно и вызывает поражения соединительной ткани и кожи, а также может поражать центральную нервную систему.

slovoidilo.ua Рейтинг городов Украины с самым грязным воздухом

На востоке и юге страны значительно превышены уровни содержания диоксида азота. В Киеве этот показатель выше предельного в 3 раза, а в нескольких городах области – вдвое. В Виннице концентрация диоксида азота даже выше столичной – в 3,3 раза выше предельной, а в Чернигове и Житомире – в 2 раза.

Диоксид азота – это вещество оранжево-бурого цвета, которое придает рыжий цвет выбросам на многих химпредприятиях и способно вызывать кислотные дожди. В соединении с водой образует азотную кислоту. Может вызвать у человека поражение легких, дыхательных путей, слизистых оболочек и изменение уровня гемоглобина в крови.