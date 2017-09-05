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    Общество

    В украинских поездах появились кофемашины и микроволновки

    (обновлено: )7102
    Вагоны с кофейными автоматами курсируют в составе поездов №81 Киев-Ужгород, №49 Киев-Трускавец и №11 Киев-Новоалексеевка. В ассортименте – черный кофе, кофе с молоком, чай и другие напитки.
    Новые вагоны Укрзализныци
    facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В поездах "Укрзализныци" появились кофейные автоматы и микроволновые печи, сообщили в пресс-службе компании на Facebook.

    Новое оборудование пока что есть только в новых пассажирских вагонах.

    Сообщается, что вагоны с кофейными автоматами курсируют в составе поездов №81 Киев-Ужгород, №49 Киев-Трускавец и №11 Киев-Новоалексеевка.

    В ассортименте – черный кофе, кофе с молоком, чай и другие напитки. За чашечку кофе из такого автомата придется заплатить 10 грн, стакан чая обойдется в 6 грн.

    facebook.com/JSCUkrzaliznytsia
    Новые вагоны "Укрзализныци"

    Микроволновки были установлены в купе проводника.

    Как сообщалось ранее, с 3 сентября билеты на поезд Киев-Варшава подешевеет с 2441 гривны до 1340 гривен.

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