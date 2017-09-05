В украинских поездах появились кофемашины и микроволновки

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В поездах "Укрзализныци" появились кофейные автоматы и микроволновые печи, сообщили в пресс-службе компании на Facebook.

Новое оборудование пока что есть только в новых пассажирских вагонах.

Сообщается, что вагоны с кофейными автоматами курсируют в составе поездов №81 Киев-Ужгород, №49 Киев-Трускавец и №11 Киев-Новоалексеевка.

В ассортименте – черный кофе, кофе с молоком, чай и другие напитки. За чашечку кофе из такого автомата придется заплатить 10 грн, стакан чая обойдется в 6 грн.

facebook.com/JSCUkrzaliznytsia Новые вагоны "Укрзализныци"

Микроволновки были установлены в купе проводника.

Как сообщалось ранее, с 3 сентября билеты на поезд Киев-Варшава подешевеет с 2441 гривны до 1340 гривен.