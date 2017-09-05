В Украине за последние семь лет стали меньше курить

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. С 2010 года распространенность курения в Украине уменьшилась почти на 20%, сообщили в Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе и Украине со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии в 2017 году.

Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто рассказал, что в опросе участвовали члены домохозяйств, достигшие возраста 15 лет и старше. В 2017 году было проведено 8298 индивидуальных интервью, а в 2010 году — 8173.

Главный специалист Управления общественного здоровья Минздрава Украины Олег Дудин сообщил, что по сравнению с 2010 годом, в 2017 году доля ежедневных курильщиков сократилась почти на 20% (с 25,0% до 20,1%).

В частности, значительные изменения произошли среди мужчин, в то время как среди женщин таких изменений не наблюдалось. На сегодняшний день ежедневными курильщиками остаются 35,9% мужчин и 7,0% женщин. В целом ежедневно курят 7,2 млн взрослых украинцев.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины опубликовало законопроект, которым предлагает постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня. Вместо нынешних 21 евро за 1000 штук, табачники к 2025 году должны будут уплатить за каждую тысячу сигарет 90 евро в казну.