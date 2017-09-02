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    Общество

    В порт Одессы зашел итальянский эсминец

    (обновлено: )31
    Сообщается, что визит итальянского корабля под командованием капитана 1 ранга Фабрицио Руттери будет происходить в рамках учебной практики курсантов Академии Военно-морских сил Италии.
    Итальянский эсминец прибыл в порт Одессы
    Facebook ВМС ВСУ

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В порт Одессы прибыл эсминец Италии "Луиджи Дуранд Де Ла Пенне", сообщает командование Военно-морских сил Украины в соцсети Facebook.

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    "Представители Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с 4 по 7 сентября проведут ряд совместных мероприятий с итальянскими коллегами в ходе визита в порт Одессы эсминца "Луиджи Дуранд Де Ла Пенне" ВМС Итальянской Республики. Визит итальянского корабля под командованием капитана 1 ранга Фабрицио Руттери будет происходить в рамках учебной практики курсантов Академии Военно-морских сил Италии", — говорится в сообщении ВМС.

    Программа визита предусматривает, в частности, протокольную встречу в командовании ВМС ВС Украины, посещение итальянского эсминца будущими украинскими моряками, которые учатся в институте и военно-морском лицее. Курсанты Академии ВМС Италии (Ливорно) побывают с ознакомительной экскурсией на украинском фрегате "Гетман Сагайдачный".

    "В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами осуществят переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтут память павших военных моряков", — говорится в сообщении.

    Также военные моряки двух стран проведут дружеский турнир по футболу.

    Как отмечает ВМС, подобные визиты итальянских кораблей в порт Одессы становятся традиционными – в прошлом году город посетило учебное судно "Полинуро" с курсантами на борту.

    Ранее сообщалось, что в Одесский порт зашел танкер под флагом России.

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