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    Общество

    ВСУ в сентябре проведут комплексные учения

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    В Генштабе сообщили, что с 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) "Несокрушимая устойчивость-2017".
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, сообщил начальник Генштаба ВС Виктор Муженко.

    По его словам, основными станут стратегические комплексные учения "Несокрушимая устойчивость-2017". 

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    "С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) "Несокрушимая устойчивость-2017". Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий", — цитирует Муженко пресс-служба Минобороны.

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    По его словам, перед этим состоится логистическое обучение. Его цель — совершенствование системы планирования и обеспечения группировок войск, а также управления привлеченными средствами в ходе стратегического развертывания ВС и отпора вооруженной агрессии.

    "Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развертыванием штабов территориальной обороны", — сказал Муженко.

    Напомним, белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

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    Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

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