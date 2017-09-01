Полковнику ВСУ Безъязыкову зачитали обвинение в госизмене

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева заслушал обвинительный акт в отношении полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Безъязыкова, которому инкриминируют государственную измену и участие в террористической организации, передает "112 Украина".

"Принял предложение начальника группировки террористического характера "разведывательного управления ДНР" по вступлению на должность "заместителя начальника первого отдела по аналитической работе". Выполнял преступные обязанности по сбору разведывательной информации относительно передвижения сил и средств украинских военных подразделений, которые задействованы в проведении АТО на востоке Украины", — зачитал акт в зале суда прокурор ГПУ Олег Пересада.

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Безъязыков своей вины не признал. По мнению его адвокатов, зачитанное обвинение некорректное и требует разъяснений.

"Обвинительный акт — неконкретный. Он не детализирован. Он общего характера, не содержит никакой конкретики. Это значит, что защита лишена возможности защищаться. В том массиве макулатуры, который нам дали, — нет ни одного доказательства, которое бы утверждало, что полковник Безъязиков — предатель", — отметил адвокат Олег Веремеенко.

На следующем этапе суд исследует письменные доказательства по делу Безъязыкова. Слушания назначены на 15 сентября.

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Напомним, Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2016 года избрал для полковника ВСУ Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с ополченцами непризнанной ДНР, меру пресечения в виде содержания под стражей. 29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Ополченцы удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.