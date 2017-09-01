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    Общество

    Геращенко: РФ может подготовиться к биометрическому контролю Украины

    Тема:

    Украина вводит биометрику для иностранцев (9)

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    По словам советника главы МВД Антона Геращенко, "Российская Федерация имеет все технические возможности для реализации выдачи биометрических паспортов".
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко заверил, что Россия имеет технические возможности для подготовки своих граждан к введению Украиной биометрического контроля, инофрмирует "112 Украина".

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    "Российская Федерация имеет все технические возможности для реализации выдачи биометрических паспортов. Они ж также хотят, чтобы было безопасно в мире, чтобы биометрический паспорт устанавливал личность. Если они не захотят этого делать, то они будут подставлять под удар своих граждан", — отметил он.

    По его словам, в пограничной службе Украины достаточно специалистов и средств для специального оборудования, которое будет поставлено на все пограничные переходы.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

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