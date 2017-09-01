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    Общество

    ДНР: Киев не смог возобновить вещание украинских каналов в республике

    (обновлено: )29760
    По данным ДНР, украинским властям удалось передвинуть свои передатчики ближе к линии разграничения - в Авдеевку, для трансляции на территории республики всего двух украинских телеканалов и одного регионального радио.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/fandor1n

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Киев не смог возобновить вещание украинских телеканалов на всей территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и заглушить сигнал местных и российских ТВ, заявили в Минсвязи ДНР.

    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Украинским властям удалось передвинуть свои передатчики ближе к линии разграничения — в Авдеевку, для трансляции на территории республики всего двух, далеко не самых рейтинговых, украинских телеканалов и одного регионального радио. Но это никак не повлияло на предпочтения наших жителей. Во-первых, они давно осознанно сделали выбор в пользу республиканских СМИ, во-вторых, если их сигнал и добивает (достает), то только до прилегающих к самой Авдеевке населенных пунктов", — сообщили в пресс-службе Минсвязи ДНР.

    По данным ведомства, также безрезультатны попытки Киева заглушить вещание российских телеканалов в Донбассе. "Заглушить наш сигнал технически сложно, но можно. Для этого необходимы большие финансовые затраты. Учитывая украинские резервы и возможности, эффективность их мероприятий — около нулевая", — отметили в Минсвязи.

    Ранее в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию Украины заявляли о переносе передатчика в подконтрольную Киеву Авдеевку, что позволило наладить вещание двух украинских телеканалов на территории ДНР. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об установке в Донецкой области оборудования, которое позволит глушить сигнал российских телеканалов в Донбассе.

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