ДНР: Киев не смог возобновить вещание украинских каналов в республике

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Киев не смог возобновить вещание украинских телеканалов на всей территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и заглушить сигнал местных и российских ТВ, заявили в Минсвязи ДНР.

"Украинским властям удалось передвинуть свои передатчики ближе к линии разграничения — в Авдеевку, для трансляции на территории республики всего двух, далеко не самых рейтинговых, украинских телеканалов и одного регионального радио. Но это никак не повлияло на предпочтения наших жителей. Во-первых, они давно осознанно сделали выбор в пользу республиканских СМИ, во-вторых, если их сигнал и добивает (достает), то только до прилегающих к самой Авдеевке населенных пунктов", — сообщили в пресс-службе Минсвязи ДНР.

По данным ведомства, также безрезультатны попытки Киева заглушить вещание российских телеканалов в Донбассе. "Заглушить наш сигнал технически сложно, но можно. Для этого необходимы большие финансовые затраты. Учитывая украинские резервы и возможности, эффективность их мероприятий — около нулевая", — отметили в Минсвязи.

Ранее в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию Украины заявляли о переносе передатчика в подконтрольную Киеву Авдеевку, что позволило наладить вещание двух украинских телеканалов на территории ДНР. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об установке в Донецкой области оборудования, которое позволит глушить сигнал российских телеканалов в Донбассе.