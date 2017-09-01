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    Общество

    В Киевской области торговали гумпомощью из США и ФРГ

    (обновлено: )10220
    Как стало известно, сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц одной из благотворительных организаций, которые незаконно торговали товарами, ввезенными в страну как гуманитарная помощь.
    В Киевской области торговали гумпомощью из США и ФРГ
    facebook.com/Сергей Билан

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Налоговая милиция разоблачила группу людей, которые занимались реализацией товаров, завезенных под видом гуманитарной помощи из США и Германии, заявил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

    "В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц одной из благотворительных организаций, которые незаконно торговали товарами, ввезенными в страну как гуманитарная помощь", — написал Билан на своей странице в Facebook.

    facebook.com/Сергей Билан
    В Киевской области торговали гумпомощью из США и ФРГ

    По его словам, злоумышленники ввозили товары из Германии и США и реализовывали их на территории Украины. Билан написал, что при обысках у злоумышленников были изъяты одежда, обувь, зонты, гигиенические средства, подгузники, салфетки, печати и штампы на сумму около 60 тысяч долларов.

    Чиновник также сообщил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов".

    Напомним, 21 августа украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев" гражданина Китая, которого подозревают в организации торговли людьми.

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