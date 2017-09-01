Более 100 школ не открылись в ДНР

МАКЕЕВКА, 1 сен — РИА Новости. Более 100 школ не смогли начать работу 1 сентября в самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за близкого расположения к линии разграничения, сообщила журналистам министр образования и науки ДНР Лариса Полякова.

"Не смогло открыться 111 школ по причине близости к линии разграничения и по причине невосстановления (после обстрелов — ред.), но все дети республики сегодня пошли в школы", — сказала она.

Министр образования уточнила, что всего в республике открылись 490 школ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.