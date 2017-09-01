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    День знаний в Украине. За порядком буду следить 15 тыс правоохранителей

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    По данным Национальной полиции, в пятницу, 1 сентября, в более чем 15 тысячах украинских школ будут проведены торжественные мероприятия.
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    День знаний
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В День знаний, 1 сентября, за порядком будут следить около 15 тысяч полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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    "1 сентября в более чем 15 тысячах украинских школ будут проведены торжественные мероприятия. Для охраны общественного порядка в этот день будет задействовано около 15 тысяч сотрудников полиции. Среди них — сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции", — говорится в сообщении.

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    Отмечается также, что 1 сентября учебный год начнется почти для 4 миллионов украинских школьников, из которых более 400 тысяч – первоклассники.

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