День знаний в Украине. За порядком буду следить 15 тыс правоохранителей

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В День знаний, 1 сентября, за порядком будут следить около 15 тысяч полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"1 сентября в более чем 15 тысячах украинских школ будут проведены торжественные мероприятия. Для охраны общественного порядка в этот день будет задействовано около 15 тысяч сотрудников полиции. Среди них — сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции", — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что 1 сентября учебный год начнется почти для 4 миллионов украинских школьников, из которых более 400 тысяч – первоклассники.