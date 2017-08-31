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    Общество

    Известная советская фигуристка попала в базу данных "Миротворца"

    (обновлено: )6502
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Роднина попала в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "участия в пропагандистских мероприятиях" в Крыму.
    Ирина Роднина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Ирина Роднина попала в базу данных сайта "Миротворец" из-за участия в "пропагандистских мероприятиях" в Крыму.

    Как сообщается на сайте "Миротворец", Роднина попала в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "участия в пропагандистских мероприятиях" в Крыму. Как отмечается на сайте, она посещала "Артек" в 2014 году.

    Ранее сообщалось, что рок-музыкант из США, лидер группы Alex Carlin Band Алекс Карлин попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма. Согласно сообщению на сайте, Карлин попал в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины – незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма".

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