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31.08.201717:11
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    Общество

    В двух городах чиновникам запретили посещать школьные линейки

    (обновлено: )4901
    Мэр Днепра Борис Филатов издал указ подготовить и подписать распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на День знаний, а в Черновцах запретили чиновникам выступать на школьных линейках.
    1 сентября. Архивное фото
    timenews.in.ua

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Черновцах и Днепре запретили чиновникам посещать школьные линейки.

    Так, в Днепре мэр города Борис Филатов издал указ подготовить и подписать распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1-е сентября.

    "Исключение только для тех, кто ведёт в школу собственных детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать и обихаживать депутатов-популистов", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    Пост Бориса Филатова

    Также сообщается, что Черновицкий горсовет запретил выступать чиновникам во время торжеств по случаю Дня знаний в школах города.

    Ранее сообщалось, что в КГГА разрешили столичным школам не проводить линейки на 1 сентября.

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