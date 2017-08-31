В двух городах чиновникам запретили посещать школьные линейки

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Черновцах и Днепре запретили чиновникам посещать школьные линейки.

Так, в Днепре мэр города Борис Филатов издал указ подготовить и подписать распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1-е сентября.

"Исключение только для тех, кто ведёт в школу собственных детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать и обихаживать депутатов-популистов", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Пост Бориса Филатова

Также сообщается, что Черновицкий горсовет запретил выступать чиновникам во время торжеств по случаю Дня знаний в школах города.

Ранее сообщалось, что в КГГА разрешили столичным школам не проводить линейки на 1 сентября.