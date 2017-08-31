"Бандитов прочь". В Чернигове сотни швей отбили захват фабрики

ГУ Нацполиции в Черниговской области

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Попытка смены руководства произошла в четверг утром на Чернговской швейной фабрике, на производстве произошли стычки, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Утром 31 августа на телефон "102" поступила информация от представителя фирмы, под охраной которого находится Черниговская швейная фабрика, о том, что на фабрике произошла попытка смены руководства предприятия. На место происшествия прибыло руководство Черниговского городского отдела полиции ГУНП в Черниговской области и шесть нарядов патрульной полиции", — говорится в сообщении.

По словам заявителя, "новый директор" при поддержке десятка молодых людей в черной форме, которые представились новой охранной структурой фабрики, попытался пройти в кабинет директора. В то время как "старого директора" вновь прибывшая охрана на рабочее место не допускала.

ГУ Нацполиции в Черниговской области Сотни швей отбили захват фабрики в Чернигове

Коллектив фабрики, среди которых были в основном женщины, оказал сопротивление "новому руководству" предприятия. После часового противостояния и словесных перепалок предыдущий директор занял свое место в кабинете, а "новоиспеченный" вместе с охраной вынужден был покинуть помещение фабрики. Работницы вернулись на свои рабочие места.

Читайте также: Дикий Запад по-украински: как селяне защищаются от рейдеров

Ранее сообщалось, что в Одесской области рейдеры захватили поле и вывезли зерна на 1 млн грн. Также сообщалось, что в Кировоградской области рейдеры попытались захватить ферму.