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    Общество

    Перевозчики будут проверять товары из-за незаконной пересылки оружия

    (обновлено: )21
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин провел переговоры с представителями компаний-перевозчиков на предмет предотвращения попадания оружия из зоны АТО на мирные территории.
    Оружие. Архивное фото
    Нацполиция Украины

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. С начала проведения спецоперации в Донбассе в Украине зафиксировано более 400 фактов незаконной пересылки оружия и боеприпасов, компании-перевозчики будут проводить необходимые превентивные меры, сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на первого замглавы ведомства Вячеслава Аброськина.

    Максим Яли. Архивное фото
    Максим Яли/Facebook
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    "С начала боевых действий задокументировано более 400 фактов пересылки запрещенных к свободному обращению предметов (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ — ред.). Сейчас фиксируется достаточно много случаев, когда в результате неосторожного обращения взрывами травмируются дети", — говорится в сообщении.

    Аброськин в четверг провел встречу с компаниями-перевозчиками, где обсуждался алгоритм действий, чтобы предотвратить попадание нелегального оружия на мирные территории Украины. "Поэтому в ближайшее время государственные и частные украинские компании-перевозчики, а также компании, предоставляющие услуги доставки, с помощью полиции будут проводить необходимые превентивные меры", — добавили в ведомстве.

    Как отмечается, перевозчики будут внимательно проверять товары, которые граждане предоставляют для передачи, перевозки и передвижения в Украине.

    Ранее сообщалось, что депутаты Винницкого областного совета обратились к Верховной Раде с просьбой безотлагательно принять закон Украины об обороте гражданского оружия в стране.

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