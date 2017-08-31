Перевозчики будут проверять товары из-за незаконной пересылки оружия

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. С начала проведения спецоперации в Донбассе в Украине зафиксировано более 400 фактов незаконной пересылки оружия и боеприпасов, компании-перевозчики будут проводить необходимые превентивные меры, сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на первого замглавы ведомства Вячеслава Аброськина.

"С начала боевых действий задокументировано более 400 фактов пересылки запрещенных к свободному обращению предметов (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ — ред.). Сейчас фиксируется достаточно много случаев, когда в результате неосторожного обращения взрывами травмируются дети", — говорится в сообщении.

Аброськин в четверг провел встречу с компаниями-перевозчиками, где обсуждался алгоритм действий, чтобы предотвратить попадание нелегального оружия на мирные территории Украины. "Поэтому в ближайшее время государственные и частные украинские компании-перевозчики, а также компании, предоставляющие услуги доставки, с помощью полиции будут проводить необходимые превентивные меры", — добавили в ведомстве.

Как отмечается, перевозчики будут внимательно проверять товары, которые граждане предоставляют для передачи, перевозки и передвижения в Украине.

Ранее сообщалось, что депутаты Винницкого областного совета обратились к Верховной Раде с просьбой безотлагательно принять закон Украины об обороте гражданского оружия в стране.