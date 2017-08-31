наверх
31.08.201714:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Симферополь усилит помощь Донецку

    (обновлено: )20351
    Председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев отметил, что депутаты согласны оплачивать часть путевок на отдых в Крыму для детей Донецка.
    Последствия обстрела Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Симферополь усилит гуманитарную помощь городу-побратиму Донецку, сообщил глава муниципального образования — председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев.

    Выставка Авто-мото экзотика 2017 в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выставка "Авто-мото экзотика 2017" в Донецке

    Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем. Подписи поставили главы администраций городов.

    "Сегодня сложная ситуация в Донецке, и наша задача — помочь максимально чем сможем тем людям, которые там живут. Мы обговорили этот вопрос на фракции, к примеру, депутаты согласны оплачивать часть путевок на отдых в Крыму для детей Донецка", — сказал журналистам Агеев.

    По его словам, симферопольцы и раньше оказывали гуманитарную помощь жителям Донецка, но теперь это будет вестись на официальном уровне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Завод Arkema
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе