Симферополь усилит помощь Донецку

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Симферополь усилит гуманитарную помощь городу-побратиму Донецку, сообщил глава муниципального образования — председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем. Подписи поставили главы администраций городов.

"Сегодня сложная ситуация в Донецке, и наша задача — помочь максимально чем сможем тем людям, которые там живут. Мы обговорили этот вопрос на фракции, к примеру, депутаты согласны оплачивать часть путевок на отдых в Крыму для детей Донецка", — сказал журналистам Агеев.

По его словам, симферопольцы и раньше оказывали гуманитарную помощь жителям Донецка, но теперь это будет вестись на официальном уровне.