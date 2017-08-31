Синоптики сделали прогноз на последний день лета

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. 31 августа в Украине без осадков, лишь днем в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях небольшой, на Луганщине умеренный дождь, сообщает Гидрометцентр.
Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 7-12 °, на побережье морей до 15 °; днем 17-22 °, в западных областях 23-28 °.
В Киеве в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-12 °, днем 18-20°.
31 августа во Львове без осадков. Ночью около 10 °, днем 24-26 °.
В Одессе без осадков. Температура ночью 12-14 °, днем 20-22 °.
В Харькове пройдет небольшой дождь. Температура ночью 10-12 °, днем 18-20 °.
31 августа в Днепре местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью 10-12 °, днем 18-20 °.
В Карпатах без осадков. Температура ночью 5-10 °, днем 15-20 °.
Ранее сообщалось, что в Днепре резко ухудшились погодные условия. По данным местных жителей, на город обрушился сильный ливень с градом.