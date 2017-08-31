Синоптики сделали прогноз на последний день лета

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. 31 августа в Украине без осадков, лишь днем ​​в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях небольшой, на Луганщине умеренный дождь, сообщает Гидрометцентр.

Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 7-12 °, на побережье морей до 15 °; днем 17-22 °, в западных областях 23-28 °.

В Киеве в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-12 °, днем ​​18-20°.

31 августа во Львове без осадков. Ночью около 10 °, днем ​​24-26 °.

В Одессе без осадков. Температура ночью 12-14 °, днем ​​20-22 °.

В Харькове пройдет небольшой дождь. Температура ночью 10-12 °, днем ​​18-20 °.

31 августа в Днепре местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью 10-12 °, днем ​​18-20 °.

В Карпатах без осадков. Температура ночью 5-10 °, днем ​​15-20 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 31 августа

Ранее сообщалось, что в Днепре резко ухудшились погодные условия. По данным местных жителей, на город обрушился сильный ливень с градом.