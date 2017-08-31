наверх
31.08.201708:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Синоптики сделали прогноз на последний день лета

    (обновлено: )6510
    По информации Гидрометцентра, в четверг температура ночью 7-12 °, на побережье морей до 15 °; днем 17-22 °, в западных областях 23-28 °.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. 31 августа в Украине без осадков, лишь днем ​​в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях небольшой, на Луганщине умеренный дождь, сообщает Гидрометцентр.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 7-12 °, на побережье морей до 15 °; днем 17-22 °, в западных областях 23-28 °.

    В Киеве в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-12 °, днем ​​18-20°.

    31 августа во Львове без осадков. Ночью около 10 °, днем ​​24-26 °.

    В Одессе без осадков. Температура ночью 12-14 °, днем ​​20-22 °.

    В Харькове пройдет небольшой дождь. Температура ночью 10-12 °, днем ​​18-20 °.

    31 августа в Днепре местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью 10-12 °, днем ​​18-20 °.

    В Карпатах без осадков. Температура ночью 5-10 °, днем ​​15-20 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 31 августа

    Ранее сообщалось, что в Днепре резко ухудшились погодные условия. По данным местных жителей, на город обрушился сильный ливень с градом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе