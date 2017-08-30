Горняки шахты "Родинская" начали подземную забастовку

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В среду, 30 августа шахтеры первой смены шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" спустились под землю и начали забастовку. Люди потребовали погашения задолженности по зарплате за июль, а также выплат аванса в срок. Об этом на Facebook-странице сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Шахтеры требуют полного погашения зарплаты за июль месяц, а также аванс за август, помня слова Министра Игоря Насалика, что базовыми датами выплаты зарплаты и аванса являются 25-е и 10-е числа каждого месяца", — написал председатель профсоюза.

По информации Волынца, вместе с бастующими шахтерами находится председатель первичной профсоюзной ячейки шахты "Родинская" Валентин Маковецкий.

До этого горняки шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" объявляли забастовку 14 августа 2017 года. Они возобновили работу 16 августа после обещания администрации предприятия погасить им долг по зарплате за июнь и частично за июль.

Напомним, горняк погиб на шахте на территории Донецкой области.