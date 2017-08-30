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    Общество

    В ГПУ рассказали о "деятельности Мультика"

    (обновлено: )106
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора, Фамилия задержанного Михаила Титова есть на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Криминальный авторитет Михаил Титов по прозвищу "Мультик", задержанный силовиками накануне в Николаеве, "держал всю Николаевщину" в своих руках, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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    ГУ НП в Одесской области/Facebook
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    "Он — фигурант криминальной хроники на юге Украины, его фамилия — на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов. Он — судимый за двойное убийство гражданин Михаил Титов, куда более известный николаевцам как "Мультик" (кстати, на уголовном жаргоне это безобидное детское словечко означает галлюциногенные наркотики, а не фильмы Уолта Диснея)", —написала Сарган.

    Она также предоставила видеодоказательства того, как "Мультик" руководил политиком областного уровня".

    Видео доступно здесь, содержит нецензурную лексику.

    Накануне в Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержаны пять человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

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