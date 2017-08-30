В ГПУ рассказали о "деятельности Мультика"

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Криминальный авторитет Михаил Титов по прозвищу "Мультик", задержанный силовиками накануне в Николаеве, "держал всю Николаевщину" в своих руках, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Он — фигурант криминальной хроники на юге Украины, его фамилия — на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов. Он — судимый за двойное убийство гражданин Михаил Титов, куда более известный николаевцам как "Мультик" (кстати, на уголовном жаргоне это безобидное детское словечко означает галлюциногенные наркотики, а не фильмы Уолта Диснея)", —написала Сарган.

Она также предоставила видеодоказательства того, как "Мультик" руководил политиком областного уровня".

Видео доступно здесь, содержит нецензурную лексику.

Накануне в Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержаны пять человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".