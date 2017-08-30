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30.08.201709:23
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    Общество

    Минздрав создал реестр инсулинозависимых пациентов

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    В Минздраве сообщили, что благодаря работе реестра обнаружены "технические и, возможно, коррупционные недостатки тендера по закупке инсулина".
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения создало электронный реестр пациентов, которые нуждаются в инсулинотерапии, сообщает пресс-служба Минздрава.

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    Благодаря реестру удалось обнаружить ряд "технических и, возможно, коррупционных недостатков тендера по закупке инсулина".

    "Так, по официальной статистике, которая ежегодно направляется в Минздрав, в стране есть 220 тыс. инсулинозависимых пациентов, тогда как, в электронный реестре их 174 тыс. Эти данные указывают на наличие около 46 тыс. несуществующих лиц, на которые  выделялись государственные деньги", — сообщает Минздрав.

    Ранее сообщалось, что с 2019 года Минздрав будет финансировать по-новому все специализированные и высокоспециализированные медучреждения. Для этого в Украине создадут Национальную службу здоровья, которая будет перечислять больницам деньги за оказанные услуги. Это повлияет на зарплаты врачей.

     

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