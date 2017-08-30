Минздрав создал реестр инсулинозависимых пациентов

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения создало электронный реестр пациентов, которые нуждаются в инсулинотерапии, сообщает пресс-служба Минздрава.

Благодаря реестру удалось обнаружить ряд "технических и, возможно, коррупционных недостатков тендера по закупке инсулина".

"Так, по официальной статистике, которая ежегодно направляется в Минздрав, в стране есть 220 тыс. инсулинозависимых пациентов, тогда как, в электронный реестре их 174 тыс. Эти данные указывают на наличие около 46 тыс. несуществующих лиц, на которые выделялись государственные деньги", — сообщает Минздрав.

Ранее сообщалось, что с 2019 года Минздрав будет финансировать по-новому все специализированные и высокоспециализированные медучреждения. Для этого в Украине создадут Национальную службу здоровья, которая будет перечислять больницам деньги за оказанные услуги. Это повлияет на зарплаты врачей.