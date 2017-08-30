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    В Украину придет новый штамм гриппа

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    Таблетки в руке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В сезоне 2017-2018 в Украину придут сразу три штамма гриппа "Гонконг", "Брисбен" и новый — "Мичиган", пишут СМИ.

    "Новичок сменил в наших широтах привычную "Калифорнию" А H1N1, сбивавшую с ног украинцев последние несколько лет. Во Всемирной организации охраны здоровья отмечают, что в прошлом сезоне грипп типа А (H1N1) pdm09, к которому относится новичок "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне", — пишет Kp.ua.

    Вместе с тем в Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что "большой эпидемии, скорее всего, избежать не удастся".

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