В Украину придет новый штамм гриппа

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В сезоне 2017-2018 в Украину придут сразу три штамма гриппа "Гонконг", "Брисбен" и новый — "Мичиган", пишут СМИ.

"Новичок сменил в наших широтах привычную "Калифорнию" А H1N1, сбивавшую с ног украинцев последние несколько лет. Во Всемирной организации охраны здоровья отмечают, что в прошлом сезоне грипп типа А (H1N1) pdm09, к которому относится новичок "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне", — пишет Kp.ua.

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что "большой эпидемии, скорее всего, избежать не удастся".