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    Общество

    Красногоровка осталась без воды - СМИ

    (обновлено: )34
    Сообщается, что компания "Вода Донбасса" с вечера понедельника снизила подачу воды за неуплату в город на 80%. Таким образом сейчас воды в Красногоровке почти нет.
    Село Красногоровка в Ясиноватском районе
    facebook, Вячеслав Аброськин

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Красногоровку Донецкой области прекращена подача воды. 

    Флаги Украины и Евросоюза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Компания "Вода Донбасса" со вчерашнего вечера снизила подачу воды за неуплату в город на 80%. Таким образом на данный момент воды в городе почти нет", — сообщают Новости Донбасса со ссылкой на Красногоровскую военно-гражданскую администрацию.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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